Cécilia DELENTE

Dans mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu faire preuve de professionnalisme et d'autonomie.



En effet, par mon goût pour la démarche commerciale et ma formation, j'ai acquis une aisance dans la communication et dans l'organisation via la maîtrise les outils informatiques et de télécommunications.



J'ai pris un tournant décisif dans ma carrière en partant dans l'éducation nationale. Car j'estime que la nouvelle génération a besoin de notre expérience et qui n'y a pas meilleur exemple qu'une personne qui a vécu et a de l'expérience pour l'allier à la théorie.



Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae qui vous guidera sur les différentes expériences et démontrera également ma capacité d'adaptation, de la volonté, et de mon dynamisme.



N'hésitez pas à lire mon parcours afin d'apprendre à mieux me connaitre



Mes compétences :

Persévérante

Dynamique

Data

Voip

Microsoft Office

Sens du contact

Sens de l'initiative

Formation

travailler en équipe/co-working