Cécilia DESCHAMPS

Diplômée du Celsa en Communication des Entreprises et des Organisations Internationales au CELSA, je suis à la recherche d'un CDI comme chef de projet stratégie de marque et identité visuelle

Mes domaines de prédilection :

Architecture de marque, identité visuelle, architecture commerciale





Langues :

Anglais (bilingue)

Espagnol (lu, écrit, parlé)



KUBE : www.seekube.com/pub/cecilia.deschamps/8634351011



Centres d'intérêt :

Voyages (Suède, Finlande (mère finlandaise de langue suédoise), Cuba, U.S.A., Grande-Bretagne, Italie, Maroc...), Théâtre (3 ans au conservatoire de Nîmes), Dessin/Peinture (13 ans à l'atelier Reg'art de Nîmes), Musique ((piano, clarinette et 9 ans de solfège), Littérature du XIXe siècle.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Stratégie de marque

Identité visuelle

Marketing