Cécilia VÉJUX

Je viens d'arriver à Besançon. Je recherche actuellement de nouvelles opportunités d'emploi.

J'ai six ans d'expérience en communication acquises dans des structures très diversifiées (publique et privée) et j'ai développé des compétences qui peuvent vous intéresser : création de supports, relations presse, rédactionnel, organisation d'événements, animation réseaux sociaux, recherche de partenariats, montage vidéo et prise photo, conduite de projet et de réunion.



Je suis dynamique, créative et agréable. J'aime le contact avec les autres. Je saurai mettre à profit ces compétences pour votre entreprise, agence, collectivité ou association.



Le marché de l'emploi dans le domaine de la communication étant compliqué en ce moment avec le Covid 19, je suis aussi ouverte à d'autres opportunités d'emploi, dans d'autres domaines si mes compétences peuvent convenir ; dans le conseil, l'accompagnement, la formation, l'animation, ou autre.





Alors si vous avez une proposition d'emploi et que mon profil vous semble intéressant et en adéquation avec ce que vous recherchez, n'hésitez pas à me contacter via ce site ou par mail cesvej@yahoo.fr .



Mes compétences :

Création graphique Stratégie de communication int

Facebook

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Edition

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Organisation d'événement

Recherche de partenariat

Relations Presse

Prise photo

Montage vidéo