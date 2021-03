Hélène VÉJUX

Après avoir obtenu un Baccalauréat en Sciences et Techniques de Gestion et après avoir réalisé deux années de classes préparatoires aux grandes écoles de commerce, je termine actuellement mes études à l'école supérieure de commerce par un stage au sein de BNP Paribas Personal Finance, en Gestion de Carrières et suis à la recherche d'un emploi (CDD/CDI) dans le domaine des Ressources Humaines pour juillet 2015.



Mon parcours scolaire, essentiellement orienté dans la gestion d'entreprise m'a permis d'enrichir mes connaissances généralistes en matière d'Economie, de Marketing, ou de Finance mais aussi de me constituer un véritable bagage en Gestion des Ressources Humaines, domaine dans lequel j'ai choisi de me spécialiser à l'école de commerce.



Mes diverses expériences dans le monde du travail, notamment celle de Chargée de recrutement au sein d’Orange et celle d’Assistante Gestionnaire de Carrière, m'ont par ailleurs permis de compléter les connaissances théoriques acquises lors de mes études. Elles m’ont à la fois permis de développer mon sens du relationnel et des responsabilités ainsi que mes connaissances en matière de gestion des ressources humaines mais m’ont aussi appris à déceler différents besoins et à répondre qualitativement aux attentes des clients et des collaborateurs. Ces différentes expériences me qualifient ainsi comme une personne consciencieuse, organisée et ayant de bonnes capacités d’analyse, qualités qui me semblent essentielles pour réussir une carrière professionnelle dans le monde des ressources humaines.



Titulaire du permis de conduire (catégorie B)



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Ressources humaines

Marketing

Cosmétiques