Cedic OTHILY

Spécialiste des méthodologies d'ingeniérie et d'harmonisation des systemes d'information.



Comment concevoir votre système d'information en adéquation avec les besoins et les capacités des différentes entités de votre entreprise; tout en se posant les questions appropriées ?

Comment adresser des problématiques qui vont de l'expression des besoins et leur pilotage, en passant par le "design" d'une solution ?

Comment adresser le calcul de la complexité des systèmes et le consolider avec les efforts de mise en oeuvre?

Comment en intégrer des problématiques de "master data managment" et d'intégration (dans des architectures de type SOA)?

Comment faire le lien entre les phases d'analyse, de développement, de tests et de déploiement en regard des questions précédentes ?

Comment relier ces questions, légitimes, avec une démarche Itérative, Agile ou Cascade.



Voici les problématiques qui me tiennent a coeur aujourd'hui, sur lesquelles j'ai pu travailler et pour lesquelles je serais heureux de travailler avec vous.



Mes compétences :

UML 2.0

MDM

VB6

VBA

RUP

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

BABOK

PMI