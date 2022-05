Designer graphique et d'interaction de formation, je m'intéresse de près aux métiers de l'interface. Après plusieurs expériences dans le design graphique interactif, notamment à Orange Vallée, j'ai dernièrement occupé le poste d'ingénieur logiciel chez SAGEMCOM dans le développement d'interface TV. Actuellement chez Usabilis, forte dans son expertise en ergonomie, j'interviens en tant que designer d'interface. Mon parcours m'ayant permis de m'imprégner des différents metiers de l'interface, me positionne dans une démarche centrée utilisateur avec une vision technique et créative.



Mes compétences :

graphisme

web

typographie

design