Retrouvez mes réalisations sur http://melanieboullard.me

Graphiste de formation, j'aime adapter l'image de marque du client

aux contraintes de ses projets et apporter des concepts innovants.



J'aime me confronter à toutes sortes de problématiques sur des supports variés.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Brief créatif

Digital publishing suite

Identité de marques

Design d'interface

Communication print

Direction artistique

Indesign

Web design

Graphisme