Frédéric BEER

Reporteur photographe vidéaste - Animalier - Artisanat - Portrait - Évènements Culturels et Sportifs



https://fredbeer.fr/



Mes thématiques de prédilection sont



Lanimalier avec un focus sur les mondes équestre, canin et félin

Le sport, pour lintensité et la concentration que lon observe, avec souvent un grand intérêt pour les imperfections de mouvements très photogéniques

Lévènementiel culturel, qui nourrit mon appétit des arts

Le portrait, pour lambiance feutrée avec le modèle et le travail sur la lumière

Lartisanat, pour ma passion du travail manuel de précision sur des matériaux nobles

Les chantiers où sexprime une grande variété dexpertises

Les ateliers de cohésion en entreprise, riches en échanges