Cedric AMARGIER

Bonjour,



Je suis aujourd'hui en charge du développement commercial des solutions Oracle sur les marché des ISV (independant software vendor). Je mets en place des contrats de distribution à forte valeur ajoutée et je les accompagne dans leur transformation vers le Cloud.



Proposer des solutions SAAS à leur clients permets de baisser leurs coûts de maintenance et augmente leur flexibilité lors de développement de nouvelles applications ou fonctionnalité.



Couvrant la full stack Oracle mes échanges sont divers et variés passant par le Hardware, la base de données, le middleware (solution de développements), de BI, de Big Data et bien d'autres sujets.



N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avec des questions sur les solutions Oracle



Mes compétences :

Informatique

Logiciel crm

ECM Entreprise Content Management

GED Collaborative

Commercial grands comptes

Commerce international

Social networking

Output management

Essbase