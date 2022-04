Julie LEFEVRE

Je me définis aujourd’hui comme curieuse, persévérante et dynamique, traits de personnalité qui ont guidés mes choix tant dans le cadre de mes cours à l’ESC que dans mes expériences professionnelles. Mon évolution repose en effet sur un besoin de renouveau et une volonté d’aller au bout des choses. Mon envie d’indépendance s’est traduite par deux expériences en environnement étranger qui m’ont amenés à découvrir de nouvelles cultures que ce soit lors de mon année en Argentine et plus récemment en Espagne. Je dispose aujourd’hui de bonnes qualités relationnelles et je peux m’adapter rapidement à des situations nouvelles.



De part mes expérience professionnelles précédentes, notamment chez Hachette et actuellement chez Sodexo, j’ai pu mener à bien différents projets (création de supports de communication, gestion des relations avec les partenaires, organisation de convention, management des prestataires). Aujourd’hui prendre des initiatives de manière autonome est une manière de travailler qui me convient et c’est pourquoi prendre en charge une activité, une équipe ou une gamme de produit sont aujourd’hui des défis que je souhaite relever.



Mes compétences :

Rédaction

Dynamisme