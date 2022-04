Julie LEFEVRE

Expérience en France et en Chine

Secteur privé et public



Concevoir un lieu fonctionnel, trouver des solutions qui soient à la fois pratiques et esthétiques, tout cela est pour moi une passion. Jouer avec les volumes, les matériaux, les couleurs me permet d’exprimer pleinement ma créativité.



Ces années à l’étranger m’ont permis d’étendre mes connaissances sur le mode de fonctionnement d’un cabinet ainsi que de développer mes aptitudes sur les divers aspects tant qualitatifs que relationnels dans le suivi et la gestion de projet avec une clientèle haut de gamme.



Mes diverses expériences, en France et à l’étranger, m’ont permis de pouvoir réaliser un projet de la phase concept jusqu’à la remise des clés en main aux clients. J’ai ainsi pu développer mes aptitudes à travailler en autonomie, à enrichir mes projets d’un important souci du détail, à être à l’écoute du client et à travailler et communiquer avec les différents corps de métier du bâtiment.



Mes compétences :

Archicad

Sketch up

Photoshop

Architecture d'intérieur

AutoCAD

Vray pour SketchUp

Rendu 3d

Design

Décoration