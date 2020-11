Cedric ARSIQUAUD

Défenseur de votre Capital Toit.



En 2017, j'ai eu l'opportunité de découvrir un nouveau métier dans le secteur de la couverture. Je gère une des agences intégrées d'un réseau national de plus de 100 franchises N°1 dans le domaine de l'entretien et réparation de tous types de toits.

Au quotidien, j'encadre deux équipes de couvreurs et un commercial avec une assistante, afin que l'ensemble de nos chantiers et interventions (3 à 400/an) se déroulent dans les meilleures conditions:

- Sécurité

- Chiffrage

- Approvisionnement

-Respect des délais et des couts ....



Industriels, gestionnaires, collectivités, ... le toit est un élément clé de votre patrimoine, il protèges les bien et personnes qui travaillent et vivent en dessous. Sur le secteur du Nord Vaucluse, l'équipe d'ATTILA ORANGE prend soin de votre bien le plus précieux (votre toit)





Mes compétences :

Manager

Commercial

Responsable d'agence

Bureautique

Management

Force de vente

BTP

Couverture