Jean-Marie PAPILLON

Conception de cartes électroniques et développement de logiciels

... Since 1995



Rédaction de cahier des charges techniques

Conception électronique : schéma, routage

Fabrication de prototypes, pré-séries et séries

Développement de logiciels embarqués du 8 bits au 32 bits

Développement d'application PC

Rédaction de documentation techniques



contact : contact@jmpapillon.fr

web : http://www.jmpapillon.fr



Systèmes embarqués, multimédias, connectés.

- Processeurs STMicroelectronics, Microchip, x86, ARM, Micro-contrôleurs, DSP et FPGA

- Linux, Windows, Android : Microsoft Visual Studio, Eclipse, Qt, Android Studio ...

- C/C++, ASM, Java, JavaScript, OpenGL, DirectX, HLSL, HTML/CSS ...



Domaines techniques

- Cartes numériques processeurs et microprocesseurs

- Recherche

- Imagerie médicale

- Connectivité : Ethernet, WiFi, USB, 802.15.4, RS232, CAN ...

- Conditionnement et acquisition de données

- Conditionnement général

- Électronique de petite puissance : moteurs, actionneurs, éclairages...

- Sondes physicochimiques

- Modélisation et impression 3D FDM. #FabLab

- Développement d'applications avec capteur 3D Kinect

- Applications multimédia immersives : Audio/Vidéo/3D, médiacenters

- Acquisition, traitement et compression Audio/Vidéo



Exemples :

- Synthétiseur de sons

- Instrumentation de machines outils

- Automate commandé par interface Web en WiFi

- Carte de contrôle de cigarette électronique

- Médiacenter avec interface immersive 3D

- Tables et murs tactiles de scénographie

- Carte de pesée



Mes compétences :

Électronique embarquée

C/C++

OpenGL

DirectX

Informatique temps réel

Systèmes embarqués