Cédric ATTRAZIC

Diplômé du CIFFOP, j'ai un parcours confirmé de RH généraliste opérationnel dans les domaines du BTP et des Télécommunications dans des environnements mono ou multi sites. Je suis désormais DRH en IDF chez Eiffage Energie Systèmes.



Si vous avez un profil Maintenance et/ou CVC (chef de projet, responsable de groupe, responsable d'affaires, conducteur/ingénieur travaux, chef de chantier, responsable d'études...) et êtes à l'écoute d'opportunités, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion de carrière

Formation

Gestion du changement

Relations sociales & syndicales

Communication interne

Management

Gestion du personnel

Ressources humaines

Responsabilité sociétale des entreprises