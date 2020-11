Cédric BELPAIRE

Depuis plus de 20 ans, je mets à disposition ma motivation, mon savoir faire et mon sens relationnel au service des grandes et petites sociétés qui m'ont fait confiance.

J’ai acquis une expérience de plus de sept années dans le domaine de l'outsourcing.



Mes compétences me permettent de réaliser des avant-ventes afin de proposer des services. Je suis à même de bâtir une offre sur mesure pour un client, défendre cette offre et la négocier aussi bien au niveau contractuel que financier.



Je gère en après vente plusieurs contrats d'outsourcing. J’assure la traduction de l'expression des besoins en proposition d'évolution de périmètre contractuel des services.



J'accompagne le client dans sa démarche d'évolution et de transformation de ses services.



Mon esprit d'analyse et de synthèse ont souvent permis de faire évoluer la qualité, la fiabilité et la sécurité des installations.



Mon parcours d'employé et de chef d'entreprise permet de mettre rapidement en adéquation les demandes et les attentes de chacun.



Mes compétences :

OsX

WAN

Réseaux

Zimbra

LAN

Windows

Linux

Exchange

ADSL

VMWare