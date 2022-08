Bienvenue sur mon espace VIADEO !



Je me présente, Cédric CAVELIER. Je suis actuellement en poste dans le secteur de Fougères.



Mes expériences professionnelles m'ont amené à évoluer principalement dans le domaine industriel. Actuellement j'exerce la fonction de responsable logistique dans le secteur pharmaceutique. Par le passé, j'ai occupé les postes d’ordonnanceur de production, d'approvisionneur et de gestionnaire de stock. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences complémentaires tant en production que logistique industrielle. Mon parcours professionnel me permet d'avoir une vision transversale et globale des enjeux d'un système industriel.



Je vous invite à consulter mon profil et reste disponible pour toute demande de renseignements complémentaires.



Cordialement,



Cédric CAVELIER



Mes compétences :

autonome

Communication

Diplomatie

dynamique

Négociation

Organisé

RIGOUREUX

Ordonnancement

Gestion de la production

Gestion des stocks et approvisionnement

Management