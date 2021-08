Depuis 2008 c'est plus de 50 TPE/PME/PMI que j ai pu accompagner de différentes manières et durée dans l'amélioration continue et la mise en place de leur LEAN Management.



J'aime à dire que je réalise du conseil que je m'applique.

En 2012 j ai repris Le Gal Marbre Design. PME de 21 personnes en 2018 qui obtient des résultats significatifs :

- Entre 2012 et 2018 :

- + 130 % de CA

- 64 de SAV en moins

- La performance de la production a progressé de 45%



Le Gal Marbre Design est inscrite dans la duree

https/legalmarbredesign.fr

http://www.palmeconseils.com



A votre disposition



Jean-Jacques VIVIER



Mes compétences :

Ressources humaines

Coaching

Réseaux d'entreprises

Lean management

Management d'équipes

Consultant

Commerce

Amélioration continue

Humanitaire