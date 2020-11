Cedric CHATOUT

Diplômé de deux Masters en gestion et Business Units, l'accompagnement au quotidien de 35 sociétés et 120 collaborateurs m'ont permis d'acquérir de solides connaissances dans le pilotage des entreprises, développer mon Leadership, être résilient et proactif.



Au delà de mes connaissances techniques, je suis un collaborateur qui dispose dun véritable savoir être, investi, consciencieux, ce qui ma permis datteindre pour les années 2018 et 2019, le prix de la meilleure rentrée de commandes France.



Ambitieux, rigoureux, déterminé, esprit d'équipe