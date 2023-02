Cedric COLANERI

Homme de décisions , Cédric Colaneri à créer son entreprise en 2001. Son objectif est de développer le Groupe C&C Immobilier pour en faire lun des acteurs majeurs de limmobilier dans lEst de la France, à ce jourplus de 1800 logements, maisons, lotissement, ont été réalisés. Lentreprise possède une image de marque irréprochable et différente qui permet de développer des programmes immobiliers d'exception afin de cultiver cette même différence.



Tous les résidences et pavillons réalisés font partie des projets hauts de gamme sur le marché et actuellement disponible, la qualité est égale à celle des bâtiments réalisés à Luxembourg depuis plus de 50 années maintenant.



Cela se confirme chaque jour, puisque lentreprise a livré notre premier bâtiment certifié BBC Cerqual-Effinergie en 2012. Ainsi que le premier lotissement écologique de Lorraine.



La création en 2010 de l'agence immobilière, conforte l'entreprise dans le positionnement d'une loffre globale des services de l'immobilier. Toutes les réalisations immobilières du groupe C&C immobilier sur :Array



Le fondateur et directeur général du Groupe C&C immobilier est titulaire dun certificat de formation à lexpertise judiciaire, décernée par lInstitut de lExpertise.



Mes compétences :

Expertise judiciaire immobiliere

Promoteur immobilier

Développement immobilier international

Lotisseur