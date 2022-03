Cedric DAOUD

COMMERCIAL EN ENERGIE RENOUVELABLE /RENOVATION-CONSTRUCTION BATIMENT:

-Développement de projet ENR et vente auprès des particuliers /professionnels de produits et chantiers

spécialisés dans la construction et la rénovation des bâtiments et/ou maisons individuelles.

-Etude et conception de projet photovoltaïque sur toiture ou projet de construction de bâtiment/hangar/chalet avec centrale solaire photovoltaïque en revente totale EDF ou auto-consommation voir auto-production.



AGENT IMMOBILIER CHEZ IMOCONSEIL FRANCE:

-Mise en relation de vendeur et acquéreur de biens immobiliers (maisons ,appartements ,terrains ,exploitations agricoles ,fond de commerce et locaux commerciaux) en Lorraine.

-Conseil ,confort,expertise ,et mise en place de process de vente avec les vendeurs de biens immobiliers.

-Spécialisé dans la recherche de bien immobilier à la demande des futurs acquéreurs.

-Garantie et sécurité revente pour les acquéreurs grâce à l'assurance exclusive IMOCONSEIL FRANCE.



Mes compétences :

Commerce B2C

Stratégie d'entreprise

Pompe à chaleur

FINANCEMENT CLIENT

CHAUDIERE A GRANULES

Téléprospection

Climatisation

Stratégie commerciale

Techniques de vente

Gestion de projet

Prospection commerciale

ISOLATION

Ciblage prospects

Développement commercial

Vente directe

POELE A GRANULES

Photovoltaïque

Hangar agricole

Centrale et candelabre solaire