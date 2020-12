Cédric DELORME

En charge d'une équipe de 5 à 6 personnes :

Mes missions :

- Coordination , gestion et management du Bureau d'études

- Pilote toutes les études et le développement de solutions innovantes et attractives en lien avec les commerciaux, les clients et le service des méthodes :

Définition et tracé sur CAO des emballages

Calcul et dimensionnement des composants avec les outils informatiques développés en interne

Recherche d’optimisation sur les emballages existants ( développement ,surface, grammage, gain logistique .....)

Développement et validation de la faisabilité technique de projet de développement industriel et d'optimisation des procédés en collaboration avec le bureau des méthodes

Préparation du dossier technique nécessaire à l’établissement des devis

- Analyse technique des appels d'offres, tout en organisant la réponse technique et la réalisation des devis

- travail en étroite collaboration avec la production et le service des méthodes



Mes compétences :

Conception et développement de nouveaux emballages

Réalisation de prototypes sur table de

découpe

Réalisation de tests et mesures sur les emballages

Essai et suivi des premieres commandes Industriell

Amélioration des emballages existants

Recherche packaging, innovation

Management de proximité