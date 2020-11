Cédric DROUOT

De formation ingénieur, je suis responsable commercial en charge du marché retail (distribution) pour Adobe Systems France.



J'apprécie de travailler pour des sociétés étrangéres souhaitant se développer en Europe de l'Ouest, me permettant de tirer parti de mes connaissances sur ces marchés et métiers et m'exposant à d'autres cultures d'entreprise.



Depuis 1998, j'évolue ainsi avec des équipes en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne et au Danemark principalement.



J'y puise expérience et savoir-faire, notamment dans la gestion de ventes complexes avec les grands-comptes et multinationales.



Animé par la volonté d'entreprendre et d'aboutir, ainsi que l'esprit d'équipe et la joie de vivre.



Ce que je recherche : des échanges mutuellement fructueux et la création d'opportunités d'affaire, comme de mise en relation

Ce que j'offe : le fruit de mes recherches



