Cédric GARNIER

Mon goût pour l’organisation d’événements et mon désir d’apprentissage des langues m’ont incité à reprendre mes études et à me lancer dans un master de Communication avec une deuxième année en Angleterre.



Ces dernières années d’expériences et de formations m’ont permis d’affirmer mon sens du relationnel, de l’organisation et de la réactivité qui font mes points forts. Après un 4 mois passés à l'Ircom, l'école dans laquelle je me suis formé, en tant que Responsable Communication, je me suis envolé pour le Japon.



Après un contrat de 6 mois chez Buona Vita, une entreprise de consulting en Marketing, en tant que Directeur Artistique, je démarre une nouvelle aventure dans le cabinet de recrutement East West Consulting KK, l'un des plus importants cabinets au Japon.



Mes compétences :

Communication

Événementiel sportif

Event manager

Design

Business manager

Graphique design