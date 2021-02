Cédric GONON

Bonjour,



Je suis juriste en propriété intellectuelle. Je travaille depuis 2013 à Floralis, filiale de l'Université Grenoble Alpes à Grenoble, à la validation et le suivi de contrats de collaboration et de consortium en recherche-développement (NDA, MTA,contrat de prestation, de collaboration, licences . En parallèle, j'assure des enseignements à la faculté en TD de droit de Grenoble, mais également en amphithéâtre à la faculté de chimie de l'UGA.



Auparavant, j'ai exercé comme juriste au CEA (validation de contrats de consortium: FP7, ANR, CATRENE, CELTIC, avec une équipe géniale), au CNED (Ma mission a été de valider juridiquement le contenu des supports pédagogiques vendus par ce centre du CNED. Cette tâche a été remplie avec succès. Pendant la même période, j'ai travaillé à l'élaboration d'une thèse de doctorat en droit (en CIFRE). Le sujet de celle-ci est: "l'utilisation d'une oeuvre sans le concours de l'auteur". Cette thèse a été soutenue le 19 décembre 2012 et m'a permis d'obtenir le titre de docteur en droit avec mention très honorable et autorisation de publier en l'état.



J’ai également eu l’occasion de travailler pour un avocat en droit des sociétés, et j’ai appris à rédiger des assemblées générales : approbation annuelle des comptes, changement de siège, de gérant, cession de part, dissolution-liquidation, augmentation de capital.



J'ai poursuivi la majeure partie de mon cursus juridique, tout en travaillant à plein temps dans des postes à responsabilité, ce qui témoigne de ma capacité d’organisation et de ma rigueur.



J’ai pu démontrer mon dynamisme à travers les différents projets dans lesquels je me suis impliqué, ou que j’ai pilotés, et menés à terme.



Mobile et immédiatement disponible, mon objectif est d’intégrer une entreprise ou un cabinet en tant que juriste, compétent en propriété intellectuelle, mais aussi dans d’autres domaines juridiques propres à l'entreprise, tels le droit du travail, le droit des sociétés ou encore le droit fiscal, de manière à pouvoir apporter une solution appropriée à une situation donnée. Pour cela, je n’hésiterais pas à prendre sur mon temps personnel, afin d’affiner mes capacités.



Mes compétences :

Rédaction de contrats et autres documents

Veille juridique

Valorisation

Juridique

Droit d'auteur