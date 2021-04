Cédric GOUYET

Titulaire d'une Licence Acheteur Industriel et d'un BTS Technico-Commercial Mon savoir faire s'oriente autour des achats, des approvisionnements, et de la gestion de stock et de la vente.

J'ai au cours de mes différentes expériences professionnelles approfondi chacun des ses domaines.

Dynamique et motivé, j'ai également acquis des qualités d'écoute, de travail en équipe, et d'organisation.

Je m'implique fortement dans mes activités professionnelles.



Mes centres d'intérêts : L'automobile, les nouvelles technologies, la mode,la lecture...



Mes compétences :

Gestion de stock

Achat

Approvisionnement

Acheteur

Acheteur projet

Achats

Technico commercial

Responsable de magasin