Cédric GRUNDLER

Après 3 ans en tant que consultant en relations médias (H&K Stratégies), j'ai passé près de 5 ans chez Sportlabgroup, occupant les fonctions de Community manager (Intersport, Le Sport est un Jeu by PlayStation, ASSU 2000, le Comité National Olympique et Sportif Français), responsable relations médias et influenceurs (EA Sports, PlayStation, la Fédération Française de Handball, SFR...) puis responsable communication pour l'agence et la plateforme de financement participatif du groupe, Sponsorise.me.



Je suis désormais Responsable Communication et Innovation Marketing de l'agence conseil en activation et événement du groupe Dentsu Aegis Network psLIVE, étant en charge de la communication interne mais aussi externe de l'agence, supervisant notamment les relations médias et la présence digitale de psLIVE.



Je gère depuis 2006 un blog sur le marketing et le sponsoring sportif : lemarketingsportif.com



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Marketing sportif