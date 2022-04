Jennifer FAUTSE

Bonjour à tous,



Mon parcours professionnel reflète deux traits de caractère qui me sont propres : le sens du contact et le dynamisme.

On dit de lui qu'il est varié, tant au niveau des expériences que des entreprises où j'ai pu développer de solides compétences techniques et relationnelles.



Aujourd'hui, je me recentre sur ce qui me passionne, travailler dans des domaines où le côté humain trouve toute son importance.



J'évolue actuellement comme consultante RH au sein de l'entreprise G2R formation, où je prend en charge des accompagnements au projet professionnel (bilans de compétences salariés et prestations CAP Projet Professionnel destinées aux demandeurs d'emploi), des actions de formation ainsi que des accompagnements à l'emploi.



En parallèle, j'ai souhaité consolider mes connaissances dans le champ de l'accompagnement et de l'orientation professionnelle par une année d'études à l'université Paris 8 en passant le DESU "Evaluation et Bilan des Compétences" que j'ai validé avec mention en Octobre 2012.



Je suis également formée à la démarche éducative ADVP, que je met en pratique dans mes accompagnements individuels et collectifs.



