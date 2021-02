Cédric GUÉNOT

Bonjour,



Je suis bibliothécaire en lecture publique, à la fois diplômé des métiers du livre et expérimenté. Tous les détails de ma formation et de mon activité professionnelle se trouvent ci-dessous. A côté de cela, je suis aussi auteur de trois romans, un recueil de nouvelles, une pièce de théâtre et un abécédaire humoristique (de 2011 à 2018, en autopublication ou à compte d'auteur), ce qui, outre la dimension créative, me donne une large connaissance du monde littéraire et éditorial.



Mes compétences :

Communication culturelle

Gestion de projet

Médiation culturelle

Désherbage

Multimédia

Acquisitions de documents

Réparations

Classement

Catalogage

Droit de la propriété intellectuelle

Nouvelles technologies

Evènementiel et Partenariats

Animation d'ateliers

Animation de réunions

Animation d'équipe

Recherche documentaire

Gestion du document

Accueil du public

Intergénérationnel

Dématérialisation

Arts et culture