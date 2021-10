Estelle OLIVIER

Particulièrement intéressée par la formation, je recherche un poste de chargé de formation afin d'analyser les besoins, de prioriser et planifier les formations avec les centres de formation, monter les dossiers de financement de formation. Mon parcours riche et varié en qualité de formatrice, coordinatrice, conseillère en insertion professionnelle et consultante en mobilité professionnelle, m'a permis d'acquérir différentes connaissances indispensables à ce poste tant pour la gestion de la formation que la gestion de carrières.

J'étudie toutes les propositions.