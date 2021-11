Valerie SUON (PERHIRIN)

Ile de France

Formatrice et consultante, j'accompagne les porteurs de projet de l'Idée au lancement de leur activité et dans le développement de leur activité.



Je réalise des Diagnostics d'entrepreneuriat, des Formations à la création d'entreprise et des Bilans professionnels (Bilan de compétences...) en entreprise et pour les particuliers.



"Passer du statut de SALARIÉ à celui de CRÉATEUR d'entreprise" est un tremplin .....

CHANGER DE MÉTIER, DEVENIR DIRIGEANT

ça ne s'improvise pas ....



Se faire accompagner est important pour trouver la bonne orientation, se faire guider et prendre les bonnes décisions, les bons statuts.



Mes compétences :

Droit des affaires

Animation d'ateliers

Dénicheuse de talents, d'entrepreneurs

Droit des sociétés

Transition professionnelle, départ volontaire

Formation professionnelle

Bilan de compétences