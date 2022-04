Delphine BRAMOULLÉ

Géographe de formation, aujourd'hui gérante de Osaïs, bureau d'études en environnement et phytoépuration basé en Vendée, je conseille, conçoit, assiste à la réalisation et contrôle des filières de traitement écologiques des eaux par filtres plantés de macrophytes, pour les particuliers, les collectivités et les professionnels (agriculture, tourisme, industrie agro-alimentaire). Osaïs est membre du réseau Aquatiris et collabore avec des paysagistes locaux reconnus en phytoépuration et avec l'atelier REEB pour des projets d'assainissement collectifs.

J'accompagne également les maîtres d'ouvrages dans leurs obligations réglementaires (gestion des eaux pluviales, loi sur l'eau, réglementation ICPE) et leurs démarches environnementales volontaires (cibles 1, 3, 5 des référentiels HQE, AMO pour certification HQE, Qualiparc, Habitat & Environnement, Approche Environnementale de l'Urbanisme, conseil en création d'écoquartiers, etc.).

Vous pouvez me retrouver sur le site internet :



Mes compétences :

Réglementation ICPE

Protection de l'environnement

Hydrologie

Gestion des risques

Développement durable

Cartographie

SIG

Aménagement du territoire

Environnement

HQE

Réglementation Loi sur l'eau

Eaux pluviales

Assainissement non collectif

Aquatiris

Télédetection

Assainissement écologique

Traitement des eaux