Cedric GUIZELIN

Expérimenté à la fois dans le fonctionnement dune PME/PMI, dans la relation client, et dans laspect technique, rigoureux de linformatique individuelle et professionnelle.



Gestion commerciale, relation clients et fournisseurs, Comptabilité, Gestion de stock

Systèmes:

Microsoft Windows & Server

VmWare, Citrix, Hyper-V

Cloud Computing

Sécurité:

Kaspersky, F-Secure, Fortinet

Création sites internet:

MySQL/PHP

Bureautique:

Suite Office

Veille technologique

Encadrement & Gestion déquipes

Sens de lécoute, capacité de renseigner et denseigner

Capacité à prendre en compte la contradiction urgence/qualité