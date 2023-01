Cédric JEAN-FRANCOIS

Madame, Monsieur,



Votre annonce à un portrait dans lequel je me reconnais. Organisé bien sûr, comme l'exige ce métier, à cela j'ajouterais le dynamisme, le sérieux et la rigueur : Qualités qui m'ont toujours aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence.



Actuellement je suis en poste de contractuel en cdi (actuellement en cours de licenciement pour restructuration économique) en tant qu’adjoint administratif principal au sein du service de la gestion économique et de la logistique du Centre Hospitalier de Sainte Foy Lès Lyon.



Ma fonction principale est la gestion des factures fournisseurs de l’hôpital, pour le bon fonctionnement de l’établissement. Je m’occupe aussi du suivi et de la gestion budgétaire de ces différents services pour l’achat de matériel ou autres projet. Mes taches sont vraiment variées et évolue rapidement, grâce à mes capacités d’adaptation.



Titulaire d'un diplôme de niveau IV et de deux année de BAC+2 non validé, fort d’une expérience professionnelle qui, je l’espère, retiendra toute votre attention, je désire aujourd’hui intégrer une organisation de notoriété afin de continuer à progresser et élargir mes connaissances.



Je suis rigoureux dans mon travail et je possède une écoute attentive même durant les périodes de suractivités ou de crises.



Espérant que ma candidature retienne votre attention, je reste à votre disposition pour un éventuel

entretien de votre part.



Je suis disponible et joignable au 0661862795.



Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération



Mes compétences :

Comptabilité

Formateur

Administratif

Gestion

Commercial

Télécommunications