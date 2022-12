Cedric LE BOUSSI

Le Cercle des Libéraux est une plate-forme offrant un service d’interface dans l’accès aux informations, contenus, services ou biens édités.



En vous fournissant toute l’actualité libérale en France et dans le monde, le site Cercle des Libéraux organise et hiérarchise les contenus rédigés par les meilleurs experts : Simone W- (service économique), Sandrine P de la Houssière (vie culturelle) Bill B, Stéphane G, Michel F, etc….. en vue de vous fournir les éléments d’une actualité à la fois réactive et distanciée.

Pour garantir la stricte indépendance de nos propos, nous avons fait le choix de refuser toute annonce publicitaire car la liberté éditoriale à l’égard des annonceurs, des pouvoirs publics, politiques, économiques, idéologiques, et religieux est la condition nécessaire d’une information libre et de qualité.



Pour autant, le cercle des Libéraux constitue aussi une communauté de près de 30 000 internautes abonnés, qui pensent qu’un mouvement libéral et humaniste, ferment du lien social, doit s’appuyer sur une dynamique de liberté et d’esprit d’initiative.



Par-dessus tout, nous mettons l’homme au centre de notre démarche – d’ où notre logo : en vous proposant tous les jours de nouveaux articles comme autant de pistes de réflexion et de connaissance à travers interviews, communiques de presse, tribunes et vidéos.

https://www.lecercledesliberaux.com/