Cédric LECELLIER

Le partage au quotidien d'une volonté de faire évoluer les entreprises vers plus de performance et d'intelligence collective.



Cela au travers de,





Mon expérience dans le management de services dans différents secteurs d'activités:

- des groupes industriels internationaux

- des PME ou Sous-traitants.

- la production en grande série (Agroalimentaire, Automobile, Electronique, Plasturgie, Edition).

- la prestation logistique et transport.



Mes différents niveaux de responsabilité pour :

- manager en autonomie des centres profits.

- capitaliser une expérience sur des missions transversales d'amélioration globale.

- déployer le LEAN manufacturing.

- Piloter la gestion de Production : SIOP /PIC - PDP



Mes expériences de management pour :

- Etre acteur de Progrès

- Piloter de l'Amélioration Continue

- Accompagner au changement

- Fédérer une équipe autour d'un projet commun



Mes compétences :

Lean

PIC PDP SIOP

Transport routier

Pilotage de la performance

Budgétisation

Amélioration continue

Stratégie d'entreprise

Logistique industrielle

Gestion de flux

Logistique

Organisation d'entreprise

Conduite du changement

Management de transition

Management

Direction de centre de profits