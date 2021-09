Cédric LEGRAND

Spécialisé en matériaux et en gestion de production, mon parcours professionnel s'articule autour de l'amélioration continue et du management. Mes principes s'orientent vers l'amélioration et la maîtrise.

Fort de mes stages et de mes années d'expérience, je m'épanouis dans des métiers tels que la fonderie, le filage, la forge, l'étirage, le dressage, l'usinage et le traitement thermique.

Manager participatif, je structure mon service et accompagne mon équipe pour atteindre les objectifs fixés.



Je m'intéresse à tout et m'investis pleinement dans ce que j'aime. Je suis un passionné.



Mes compétences :

Amélioration continue

Production

Qualité

Échecs

Gestion de projet

Métallurgie

Management

Arts martiaux

Gestion de la production