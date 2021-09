Cedric LOPEZ

Depuis 2008: Directeur général associé des sociétés SMPR - URBANERGIE et SEIREN

Réhabilitation de patrimoine d’office d’HLM, en passant par la gestion des sinistres pour le compte des compagnies d’assurances et des services bancaires tout en collaborant avec les syndics de copropriété sur leurs gestions de patrimoines



De 2007 à 2008, intégration comme Directeur des Opérations dans un nouveau secteur : Association pour la promotion du confort électrique et de la performance énergétique (PROMOTELEC).

Le pôle « services » dont j’ai la charge, représente les activités de gestion de base de données, télémarketing, conseils…. pour un effectif de près de 50 personnes répartit sur deux sites : Puteaux et Toulouse.

Cette activité se consacre aux services dédiés, que se soit pour la gestion produits internes (Labels Promotelec et Diagnostic,…) que pour le compte de client (offre Vivréléc d’EDF : SOR, SOHAN, OMC)et la récupération de certificat d'économie d'énergie (CEE)



Précédemment:

Directeur Commercial & Marketing pour le compte d’une Entreprise de 2nd œuvre du bâtiment avec 11 M€ de CA (Ravalement – Peinture – décoration) pendant 5 mois fût l’étape intermédiaire à ma fonction précédente de : Directeur Commercial associé d’une structure de courtage d’assurance fondée en juillet 2003, avec une orientation ciblée sur la vente en ligne de produits d’assurances IARD et sur une clientèle d’entreprises pour les produits Dommage Ouvrage et Tous Risques Chantiers.



J’ai auparavant, exercé dans le secteur de la formation professionnelle avec neuf années d’expériences en développement d’organismes de formation (FPC, Formation initiale et alternée, Cours à distance…) sur des fonctions de Directeur Commercial, Directeur Général et Directeur de Business Unit

• Création et Développement d’INFOSUP Paris, spécialiste de la formation Informatique (cycle d’ingénierie)

• Création et développement de l’EFAB Paris (Ecole Française d’Administration de Biens), spécialiste de la formation immobilière.

• Apport de mon expérience et savoir-faire à d’autres structures de formation (INES expertise, INSIA, Ecole Supérieure de Marketing, HEIG, IFCA).



Mes compétences :

Management

Bâtiment

Services

Développement

Directeur Régional

Vente

B to B

BTP

Développement commercial

Construction