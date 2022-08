Cedric MARTINEZ

Je suis garant de la réalisation des objectifs économiques (développement du chiffre d’affaires, du taux de marges, de la productivité, de l’EBITDA et de la maitrise des charges) de mon agence de Sausheim ainsi que de mon antenne de Colmar.

Je manage et pilote mes équipes dans le respect des politiques de l’entreprise et de ses process.

J’organise et développe l’activité de mes sites afin de garantir la Satisfaction de mes Clients, la Satisfaction de mes équipes tout en les aidant à développer leurs compétences, la productivité et ce, dans le respect des règles de sécurité.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Développement commercial

Ressources humaines

Comptabilité analytique

Comptabilité

Stratégie commerciale

Lotus 1-2-3

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Management opérationnel