Cédric PESTY

Après mes études de géographie et de cartographie, j'entre au sein d'un éditeur reconnu de logiciels SIG (GeoConcept) pour un stage de fin d'études. Ces 6 mois de stage confirment que le SIG est ma passion et je signe donc un contrat avec GeoConcept en tant qu'Ingénieur Avant-Ventes.



Après 2 années chez GeoConcept, je saisis l'opportunité d'intégrer le numéro 1 mondial du SIG : Esri. J'entre donc en tant que Consultant Avant-Ventes puis poursuis ma progression pour être Responsable du Département Avant-Ventes d'Esri France fin 2009 puis Directeur Adjoint des Technologies depuis 2015. Aujourd'hui, je gère une équipe de 17 personnes qui se compose de 8 Consultants Avant-Ventes, 5 Consultants Grands Comptes, 4 Ingénieurs Marketing Produit et 1 GéoEvangelist.



Mes compétences :

ArcGIS

SIG

Géographie

Consultant

Cartographie

Informatique

Avant vente