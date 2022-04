Cédrik KERDILES

En qualité de constructeur-promoteur, nous apportons les réponses aux entreprises et aux collectivités en matière de besoins immobiliers, que ce soit à travers :

• Le conseil en aménagement de territoires et de sites d’activités (à vocation d’activités, de commerce ou tertiaire).

• La recherche foncière, l’aide aux choix des implantations ou la recherche d’enseignes.

• Les pré-études de programmation et de faisabilité.

• Le portage, le montage et la livraison des opérations.



Pour vous, futur acquéreur ou futur preneur, une grande souplesse de montage :

• En investissement propre.

• En acquisition via Sociétés Civiles Immobilières classiques (SCI) ou Sociétés Civiles d’Attribution (SCA), ou Sociétés Civiles de Construction Vente (SCCV).

• En formule locative avec le concours d’investisseurs privés ou institutionnels apportés par GALEO.

• En Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, ou bien en

Vente A Terme .



Nous intervenons prioritairement en grande région Ouest et dans les domaines :

• Des locaux d’activités (ateliers / entrepôts) à destination des PME et PMI pour l’essentiel.

• De l’immobilier commercial (enseignes de proximité et nationales)

• De l’immobilier tertiaire.



Nous développons également de projets dans le domaine de l’habitat collectif, en accession à la propriété ou en locatif.