Cédrik MASSE

Désir débuter une formation "Gestionnaire de maintenance et support informatique" avec le CESI de Labège Toulouse. Pour cela, mise en place nécessaire d'un contrat de professionnalisation sur 2 ans. Cette démarche doit être achevée avant le mois de septembre 2016.



Mes compétences :

Remplacer un élément

Connectique informatique

Installation et configuration

Microsoft Windows

GNU/Linux

Diagnostic et résolution de panne

Environnement

Linux

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Excel

Microsoft Access