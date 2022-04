Cedrik SAGNELONGE

Commercialisation : - Mise en place et suivi de l’organisation commerciale.

- Négociation, conseil, suivi des clients et prospection.

- Étude financière de contrats, recherche de rentabilité et adaptation des moyens.

- Négociation et référencement en centrales régionales et grands comptes.

- Suivi et relance des impayés.



Management : - Animation commerciale d’agences et formation d’assistante commerciale.

- Recrutement.

- Encadrement d’une équipe.

- Formation «produit» auprès des sociétés clientes.



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Informatique

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Parle anglais

Permis B