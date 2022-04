Cédrine MONTAGNE

Concevoir un support, choisir les mots et les images, échanger sur un sujet, porter l'attention aux détails, coordonner les acteurs, construire un projet étape après étape et apprécier le produit fini : telles sont mes motivations.



Si je mène à bien tous les projets qui me sont confiés avec implication, j'ai une prédilection pour le pilotage des supports à dimension éditoriale et/ou multilingues.



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction, rewriting

Acrobat Professional

Gestion des budgets

Reporting

Négociation

Relationnel

Définition des priorités

Pack Office

In Design

Planification

Coordination

Sens du service

Chaîne graphique