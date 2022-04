Cédrique MAMBOUNDOU

J'ai évolué dans le domaine du transport international pendant neuf ans et demie j'ai acquis diverses compétences que j'ai décidé de développer et d'approfondir en intégrant le CESCI afin d'y effectuer un MBA en commerce international et par là même élargir mon horizon professionnel.



En effet souhaitant évoluer dans le commerce international il m'a paru essentiel de compléter mes compétences et connaissances du transport et la logistique afin de maîtriser le commerce international dans son ensemble. Mon projet étant de rejoindre une entreprise résolument tournée vers l'international et de lui apporter toutes mes compétences afin de m'inscrire dans son développement international.









Mes compétences :

Transport

Logistique

Import export

ADV

Anglais

Facturation

service client