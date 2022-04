Je m appelle Cédrique MODJOUMBALA, je suis Gabonais, 37 ans en cette année 2019, je réside à Franceville c est au sud est du Gabon, vie maritale 7 enfants a charge. présentement j'exerce a Roche d'âge comme conducteur engins fourche ou chargeurs, dans le secteur minier Areva Gabon précisément comme Technicien Diagraphiste de 2009 à 2015 après avoir excercé dans le secteur du Batiment à SOCOFI entant que maçon, charpentier, tolleur de 2006 à 2009, et électricien batiment de 2005 à 2006 après ma formation au CFPP de Franceville. Mon sourir est toujours au premier rendez-vous, sympa et adaptable, en ces mots, Je reste toujours pret à découvrir d autre expériences a travers d autres connaissances partout dans le monde.(cedriquemodjoumbala@gmail.com)



Mes compétences :

Saisi de Données

Classification et rangement des fiches de diagraph

Envoie des Email aux collaborateurs et ingénieurs

Plus d’approche explicative sur la calibration de

Exercices grandeur nature sur les sondages carotté

Simulation de pannes sur le terrain (discontinuité

Suivi de chantiers

Diagraphie

Traitement de données géophysiques

Développement minier

Chantier de forage