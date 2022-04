Celebre MAWONDA

Professionnel qualifié en Gestion des Ressources Humaines avec de bons atouts autour des compétences Administratifs et RH constructifs avec près de 8 ans d’expérience professionnelle.

Capable de travailler de manière autonome et avec une supervision minimale, et dans le cadre d'une équipe multiculturelle dotée de compétences solides en matière d'organisation et de rapport; et Capable faire face aux besoins d’Acquisition et de Gestion des Talents, Gestion de Carrière, de paie et une diversité dans la Gestion opérationnelle et stratégique des RH avec des atouts majeurs de l’aspect légal des textes légaux et une connaissance linguistique parlée, lue et écrite de plusieurs langues internationales.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9l%C3%A8bre-mawonda-29282442/



Mes compétences :

Gestion administrative

Travail d'équipe

Management

Organisation du travail

Santé au travail

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle

Conseil en recrutement

Ressources Humaines

Administration du Personnel