Celer ISABELLE

Mon travail actuel s’inscrit dans la continuité et l’évolution d’une reconversion professionnelle initiée en 2010. Après plus de 15 ans dans le domaine de la danse contemporaine où j’ai exercé principalement en tant que danseuse mais aussi en tant que pédagogue, j’ai fait le choix de m’orienter vers le secteur de la gestion documentaire. Depuis l’obtention d’un DUT en Gestion de l’Information et du Document dans les Organisations en 2011, j’ai travaillé quasi exclusivement en bibliothèques universitaires (BU).