Celeste CANDIDO

MANGER MOINS ET BOUGER PLUS

Des stages et séjours de Développement Personnel:

Troubles de l'Alimentation, Jeûne, Monodiètes, Rajeunissement Cellulaire… À Paris, Bretagne, Ramatuelle et ailleurs en groupes et en individuel..



Nouveauté Novembre 2011 "la Cure Nutrimab"Á Paris

Le concept Nutrimab : Un programme profondément novateur qui combat le stress nutritionnel et les fringales en associant une alimentation et un mode de vie équilibrés, et prend en compte les besoins fondamentaux de l’organisme.



Vous désirez être mince, contrôler vos fringales, vous sentir en parfaite harmonie avec votre corps et votre esprit au quotidien : la méthode révolutionnaire Nutrimab vous sortira du cercle vicieux des régimes inefficaces et contraignants.



La réussite de la méthode est fondée sur la lutte contre l’inflammation silencieuse, une des découvertes médicales les plus importantes de ces dernières années, et sur l’hyperacidité qui sont à l’origine des fringales, du surpoids mais aussi de l’accélération du vieillissement et l’apparition des maladies chroniques.



Pour combattre ces déséquilibres et ainsi préserver votre santé tout en retardant les ravages du temps sur votre peau, le secret de la Méthode Nutrimab réside dans sa régénération cellulaire active à laquelle elle associe un programme nutritionnel comprenant des aliments superstars, des compléments alimentaires ciblés ainsi que de l’exercice physique.



