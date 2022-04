Celestin AWANA

Ingénieur QHSE- RSE

Ingénieur des systèmes QHSE (Qualité-Hygiène-Sécurité & Environnement) et en management de la Responsabilité Sociétale (RSE) & du Développement Durable (DD), je suis initié à la prise en charge des fonctions managériales des entreprises; Et notamment au management de la Qualité Totale dans le secteur du Bâtiment & travaux publics.



Gestionnaire de projets BTP , et garant du Système de Management de la Qualité dans le cadre de plusieurs projets de construction à l'international , j’assure l'assistance à la maîtrise d'ouvrage via des missions suivantes:

- Ordonnancement et Pilotage (OPC) ,

- Gestion documentaire (GED) ,

- Gestion des aspects QHSE (Qualité, sécurité, environnement, développement durable responsabilité sociétale ...),

- Conduite de certification ou de labellisation (ISO9001,26000,14001,OHSAS 18001,labels HQE,HPE, éco-construction ou construction durable...).

-Audits QHSE , Etc...



Acteur de l'amélioration continue , je suis également force de propositions et de décisions pour la mise en place des plans d'actions d'amélioration et le choix des stratégies efficientes



Par ailleurs, Biochimiste de formation, je participe souvent à l'implémentation des normes et techniques relatives aux industries agro alimentaires et pharmaceutiques (BPF, BPH, HACCP, ISO22000...).



Mes compétences :

Management

QHSE

Qualité

Responsable qualité

Système de Management

Système de Management Intégré

BTP

Gestion de projet

Coordination de projets