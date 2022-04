Celestine TIAKO

Formation générale en Economie et Gestion



* Management de projets:

• Diagnostic d’existant, audit organisationnel, étude d’opportunité, recueil et expression de besoins, rédaction de notes de cadrage, définition de solutions organisationnelles cibles. Coordination de chantiers organisationnels de projets, Analyse d’impacts, Mind Mapping projet.

• Suivi de budgets, plannings et plans d’actions. Pilotage de ressources (internes et externes), supervision et suivi des travaux des acteurs, pilotage de performance et d’efficacité opérationnelle.

• Gestion de communications projet et de compte-rendu d’avancement, animation de réunions projet, de groupes de travail, d’ateliers utilisateurs et de comités projet.

• Support à l’accompagnement du changement auprès des métiers (processus, modes opératoires, formations, plans de communication…). support opérationnel dans l’intégration de solutions organisationnelles cibles.



* Administration de référentiels documentaires / données / processus métiers:

• Référentiels documentaires/données : Elaboration et maintenance de référentiels, recueil, harmonisation et mise en qualité des données/ documents de référence, définition de dictionnaires de données, structuration des données SI et des accès, construction de Workflow d’alimentation/MAJ de données.

• Référentiels process : Cartographie/modélisation de processus métiers, documentation, mise à jour de procédures, re-engineering, optimisation de Processus, mise en place et pilotage de plan de progrès qualité, animation d’ateliers processus et d’entretiens individuels de revue process.



* Assistance à Maîtrise d’Ouvrage:

• Interlocuteur expression de besoins entre MOE et métiers pour la mise en place/refonte/évolution/migration de SI.

• Conception de cahiers de charges fonctionnel outils. Accompagnement au choix de solutions cibles.

• Rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles outils.

• Préparation, organisation, suivi ou déroulement de plans de recettes fonctionnelles outils, validation/homologation de livrables (remontées et suivi des anomalies).

• Rédaction/MAJ de manuels utilisateurs, procédures, modes opératoires, supports de formation.

• Support opérationnel dans l’intégration de solutions informatiques cibles.



* Systèmes d’informations: Suite Microsoft Office, outils de modélisation (MSVISIO, ARIS, MEGA), systèmes GED et/ou Workflow.. Progiciel de suivi de projet (MS Project). Outil de Mind Mapping (Xmind).

Methodologies Agile - cycle en V.



• Anglais : opérationnel.



Personnalité : Aisance relationnelle, facilité d’adaptation, sens du service client.



Habituée au travail en mode projets tout en étant autonome sur le pilotage d'un chantier du projet.

Recherche poste: Organisateur /chef de projet en organisation



Mes compétences :

Assurance

Gestion de projet

Audit interne

Refonte de processus

Optimisation des process

Cartographie des processus

Administration de bases de données

Banque de détail

Modélisation de processus